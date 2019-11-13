Поліція затримала жителя Чернігівщини, який пограбував жінку і хотів зґвалтувати її на кладовищі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько шостої вечора зловмисник проїжджав повз зупинку громадського транспорту у Талалаївці, помітив жінку та запропонував їй підвезти до пункту призначення. Коли жінка сіла в автомобіль, незнайомець узявся погрожувати їй та заволодів її грошима, а потім звернув з дороги у бік кладовища.

"Там він спробував зґвалтувати жінку неприроднім способом, але зробити це йому завадили поліцейські", - говориться в повідомленні. При затриманні чоловік чинив опір та травмував одного із оперативників.

Згодом виявилося, що це мешканець одного із сіл району, який у звичайному житті має родину та ніколи не потрапляв у поле зору правоохоронців.

В автомобілі лиходія поліцейські знайшли маску та балаклаву, за допомогою яких чоловік намагався приховувати своє обличчя.







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Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями "зґвалтування", "грабіж" та "опір працівнику поліції". Максимальна санкція покарання – позбавлення волі на строк до шести років.

За підозрою у вчиненні низки злочинів чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У співробітників Ніжинського відділу поліції була інформація про аналогічні злочини в районі, тож нині правоохоронці перевіряють затриманого чоловіка на причетність до них. Триває досудове розслідування.