Хочемо прирівняти заробітну плату співробітників СБУ з рівнем окладів суддів Верховного Суду, - Баканов. ІНФОГРАФІКА

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

За словами Баканова, законопроєкт про СБУ, що готується, передбачає заміну військових звань для співробітників на спеціальні.

"Але це питання дійсно дуже глибоке. Сьогодні в працівників Служби безпеки України є статус військовослужбовця. Що дає статус військовослужбовця? Він, у тому числі, окрім обов’язків, дає якісь плюси. Сьогодні військовослужбовці – це найбільш соціально захищена категорія працівників. Якщо цього статусу позбавити працівників Служби безпеки, то що ми матимемо? У нас і так сьогодні найменша зарплата серед усіх представників блоку Національної безпеки і оборони. А так вона стане ще меншою, і ми звертали на це увагу. З іншого боку, суть завжди переважає над формою. Хочемо ми чи не хочемо, Служби безпеки завжди буде воювати. Воюватиме з зовнішнім ворогом, воюватиме з внутрішніми ворогами… Позбавити звання військовослужбовця – це сприймається сьогодні людьми як намагання позбавити їх захищеності, і ми з цим повинні просто працювати. Новим законом ми передбачили і новий рівень заробітної плати, я думаю, це теж буде дискусійне питання. Ми хочемо прирівняти заробітну плату до рівня зарплат суддів Верховного суду", - пояснив Баканов.

На його думку, рівень корумпованості СБУ корелюється з зарплатами.





"Багато ж хто каже, що Служба безпеки України є корумпованою. Ви просто подивіться на рівень заробітної плати працівників Служби безпеки України і зрозумієте, що в принципі люди, які боронять нашу країну, просто фізично не можуть прожити за таку заробітну плату. Я можу вам показати графіки, ви самі здивуєтеся… І ми тоді з вами можемо подискутувати, чи можна справді з таким рівнем матеріального забезпечення належним чином годувати свої сім’ї працівникам Служби безпеки", - заявив глава СБУ.

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