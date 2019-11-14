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14.11.19 00:00

"Всіх мобілізуємо в зал", "Записуємось на виступи", "Дайте слово Заблоцькому - він її примочить", - як фракція "СН" ухвалювала закон про ринок землі. ФОТОрепортаж

Ухвалення закону про ринок землі і вихід Тимошенко в опозицію - день роботи ВР 13 листопада.

День роботи ВР 13 листопада від кореспондента Цензор.НЕТ.

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 01

Закон про ринок землі ухвалено у першому читанні - оплески Гончарука і Милованова

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 02

Тріумфуючий прем'єр Гончарук, який заявив, що цей день увійде в історію

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 03

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 04

ОПЗЖ блокує трибуну

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 05

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 06

Андрій Костін в чаті Зе команди

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 07

Переписка нардепа від СН Задорожного 

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 08

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 09

Переписка депутата від "СН" Стернійчука 


Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 10

Нардеп від  "СН" Юрченко з колегою 

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 11

Скандальний Дубінський 

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 12

Шуфрич і Кириленко 

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 13

Фракція "Голос" - Юрчишин, Вакарчук і Рахманін 

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 14

Петро Порошенко і Андрій Іванчук 

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 15
Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 16

Нардеп Марченко зі "СН" підбирає гардероб

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 17

Депутати зі "СН" обіймають позафракційного Ковальова


Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 18

Перший віце-спікер Стефанчук

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 19

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 20

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 21


Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 22
Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 23

Фракція "Батьківщина" блокує трибуну. Тимошенко заявила про перехід в опозицію

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 24

Шахов і Тищенко 

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 25

Спікер Разумков 

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 26
Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 27

Консультації Іванчука з колегою

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 28

Довгий і Іванчук 

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 29

Суркіс спілкується з молодим колегою Костюком

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 30
Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 31

Селфі під час блокування трибуни

Всіх мобілізуємо в зал, Записуємось на виступи, Дайте слово Заблоцькому - він її примочить, - як фракція СН ухвалювала закон про ринок землі 32

Спілкування Стефанчука з колегами

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