"Всіх мобілізуємо в зал", "Записуємось на виступи", "Дайте слово Заблоцькому - він її примочить", - як фракція "СН" ухвалювала закон про ринок землі. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 13 листопада від кореспондента Цензор.НЕТ.

Закон про ринок землі ухвалено у першому читанні - оплески Гончарука і Милованова

Тріумфуючий прем'єр Гончарук, який заявив, що цей день увійде в історію

ОПЗЖ блокує трибуну

Андрій Костін в чаті Зе команди

Переписка нардепа від СН Задорожного

Переписка депутата від "СН" Стернійчука





Нардеп від "СН" Юрченко з колегою

Скандальний Дубінський

Шуфрич і Кириленко





Фракція "Голос" - Юрчишин, Вакарчук і Рахманін

Петро Порошенко і Андрій Іванчук







Нардеп Марченко зі "СН" підбирає гардероб

Депутати зі "СН" обіймають позафракційного Ковальова





Перший віце-спікер Стефанчук











Фракція "Батьківщина" блокує трибуну. Тимошенко заявила про перехід в опозицію

Шахов і Тищенко

Спікер Разумков





Консультації Іванчука з колегою

Довгий і Іванчук

Суркіс спілкується з молодим колегою Костюком





Селфі під час блокування трибуни

Спілкування Стефанчука з колегами