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14.11.19 10:54

Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: "Медсестри і лікарі раділи, як діти", - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Завдяки допомозі небайдужих громадян, зокрема читачів Цензор.НЕТ, вдалося зібрати гроші для придбання у Київський військовий госпіталь двох апаратів для відкачування гною з важких ран воїнів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту прибуття борту з пораненими минув рівно тиждень. На зібрані гроші я купила два ВАК апарати для важких ран. Загальна сума 141 тис. грн, це зі знижкою 30%. У гнійному відділенні реанімаційні медсестри і лікарі раділи, як діти, всі розуміють, що ці ВАКи рятують життя їхнім пацієнтам. Начальник каже: "Нічого собі, ми і не мріяли про нові апарати". Поки ватне населення пише гидоту про волонтерів, ми збираємо допомогу нашим воїнам і госпіталям. Я дякую всім за кожну копійку, особливо тим, хто відриває від своєї мізерної пенсії, а таких людей чимало. Окреме дякую сайтам "Обозреватель" і "Цензор.НЕТ". Ще дуже багато всього потрібно, дорогі антибіотики, знеболювальні, пов'язки для операцій. Про це напишу пізніше. Пам'ятайте, що кожен, хто допомагає, рятує чиєсь життя. Ще раз дякую всім. Будьмо", - розповіла вона.

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Номер картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват і 4441 1144 4022 0109 Монобанк

Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 01
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 02
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 03
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 04
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 05
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 06
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 07
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 08
Завдяки допомозі громадян у Київський військовий госпіталь купили два апарати для відкачування гною з важких ран воїнів: Медсестри і лікарі раділи, як діти, - волонтерка Юсупова 09

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