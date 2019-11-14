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14.11.19 14:23

Зеленський ознайомив главу МЗС Австрії Шалленберга з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним міністром європейських, інтеграційних і закордонних справ - Федеральним міністром Відомства Федерального канцлера у справах ЄС, мистецтв, культури і засобів масової інформації Республіки Австрія Александром Шалленбергом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський висловив сподівання, що новий уряд Австрії продовжуватиме підтримку України в питаннях протидії російській агресії та збереження режиму санкцій проти РФ.

Президент ознайомив співрозмовника з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на сході України.

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Глава держави подякував за нещодавнє рішення Федерального уряду Австрії виділити 1 млн євро для покращення гуманітарної ситуації на Донбасі.

Крім того, Зеленський закликав австрійський бізнес збільшувати інвестиції в українську економіку, які зараз становлять понад $1,16 млрд.

Президент привітав проведення Року культури України в Австрії та Року культури Австрії в Україні в поточному році.

Також  Зеленський прийняв запрошення федерального президента Австрії Александра ван дер Беллена здійснити офіційний візит до Австрії.

Зеленський ознайомив главу МЗС Австрії Шалленберга з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на Донбасі 01

Зеленський ознайомив главу МЗС Австрії Шалленберга з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на Донбасі 02

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