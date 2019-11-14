Чиновник сільради на Київщині збив журналіста і провіз його на капоті автомобіля кілька десятків метрів, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, конфлікт стався в селі Дударків Бориспільського району між журналістами та посадовцем місцевої сільської ради.

"Чоловік відмовився відповідати на запитання представників мас-медіа. Натомість сів за кермо свого автомобіля і рушив, незважаючи на те, що рух йому перегородили журналісти. Одного з них посадовець провіз на капоті кілька десятків метрів", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Також щодо посадовця складено адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.

Поліція встановлює усі деталі кримінального правопорушення, з’ясовує роль кожного учасника інциденту.