"Учора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні, мабуть, забув, і день виявився сповнений сюрпризів", - листування нардепки від СН Ляшенко про Бюджетний кодекс. ФОТО

Про це повідомляє парламентський фотокореспондент Цензор.НЕТ.

"А що там за правка 56 Ляшенко? Я що правки двала", - запитує у "Люби" нардепка.

"Люба" відповідає, що "вчора Арахамія домовився з Темним Лицарем і все минуло добре. А сьогодні, мабуть, забув, і день виявився сповненим сюрпризів. Так буває, коли починаєш спілкуватися з міфічними персонажами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада затвердила поправки до Бюджетного кодексу

Зазначимо, що вчора голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія визнав, що частина інформації, яка публікується анонімним Telegram-каналом "Темний Лицар", відповідає дійсності.

У законопроєкті №2144 з поправками до Бюджетного кодексу, який був необхідний для ухвалення закону про Державний бюджет на 2020 рік, справді є правка 56 від Ляшенко.

Нагадаємо, до Верховної Ради, журналістка з Лубен Анастасія Ляшенко (з 2010 року - член Національної спілки журналістів України), у 2015 році заснувала обласний журнал громадських об'єднань Полтавщини "Наша спільна справа", де є головним редактором. Також вона очолює громадську організацію "Об'єднання "Наша спільна справа".