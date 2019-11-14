Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха "прийти для спілкування": як ВР ухвалювала Держбюджет-2020. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ публікував переписку нардепа від СН Ляшенка про поправки в Бюджетний кодекс: "Вчора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні мабуть забув, і день виявився сповненим сюрпризів".
Потім Рада ухвалила Держбюджет-2020.
Тим часом, нардеп від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі: "За дорученням АП мого чоловіка було затримано. Нас ламають через коліно". У відповідь глава фракції СН Давид Арахамія заявив: "Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу".
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Пленарне засідання Верховної Ради 14 листопада.
Вадим Новинський (позафракційний), Юлія Тимошенко ("Батьківщина") з колегами дають поради Ганні Скороход (СН), яка заявила про тиск
Григорій Суркіс (ОТЗЖ, праворуч), який вчора вивчав годинник за 31 млн франків, і Сергій Рахманін ("Голос").
Степан Кубів (ЄС, справа) і Михайло Папієв (ОПЗЖ).
Нардепам дуже весело.
Гео Лерос (СН) і Вікторія Сюмар (ЄС).
Міністр фінансів Оксана Маркарова спілкується з першим віце-спікером Русланом Стефанчуком.
Ярослав Железняк ("Голос") спілкується з керівництвом Ради Стефанчуком і Разумковим.
Степан Кубів (ЄС) і Антон Яценко ("За майбутнє").
Андрій Герус (СН) і Юрій Корявченков (СН).
Корявченков, Арахамія і Разумков.
Голосування нардепів від СН: Анна Скороход, Олег Дунда, Марія Мезенцева.
Нардеп від СН Ляшенко веде переписку про Бюджетний кодекс: "Учора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні мабуть забув, і день виявився сповненим сюрпризів".
Ексрегіонал Поляченко просить "Слугу народу" Радуцького допомогти з бюджетним комітетом: "Старий, може поговориш щодо нас? Хоч 20-30 млн".
Валерію Колюху (СН) прийшло повідомлення: "Привіт! З понеділка знайдеш для нашого спілкування хвилин 20-30?"
"Так" - відповідає нардеп.
"...діється. Жесть", - додає він пізніше.
Зазначимо, що вчора нардеп писав: "Зараз буде жесть у мене". На це отримав пораду: "Подумай, які аргументи твої. Ти - не ворог своєму народові, а його захисник".
Нагадаємо, що вчора Колюх утримався при голосуванні за законопроект щодо ринку землі, а сьогодні його колега по фракції Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її вчорашню відмову голосувати за ринок землі.
Михайло Радуцький (СН) і Культенко Артем (СН).
Анна Скороход заявила про тиск на неї.
Петро Порошенко (ЄС) і Святослав Вакарчук ("Голос").
Олександр Ткаченко (СН), Микола Тищенко (СН) та Ольга Василевська-Смаглюк (СН).
Давид Арахамія (СН), Євгенія Кравчук (СН), Олександра Устинова ("Голос"), Ірина Геращенко (ЄС).
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів Оксана Маркарова.
"Слуги народу".
Розмова нардепів від СН.
Маркарова представляє Держбюджет-2020.
Кабмін радіє ухваленню Держбюджету-2020 на першому читанні.
279 голосів "за"
Кабмін на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком вітає ухвалення Держбюджету-2020 в цілому.
Фото: Цензор.НЕТ