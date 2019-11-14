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14.11.19 22:59

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха "прийти для спілкування": як ВР ухвалювала Держбюджет-2020. ФОТОрепортаж

Верховна Рада України сьогодні прийняла поправки до Бюджетного кодексу.

Цензор.НЕТ публікував переписку нардепа від СН Ляшенка про поправки в Бюджетний кодекс: "Вчора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні мабуть забув, і день виявився сповненим сюрпризів".

Потім Рада ухвалила Держбюджет-2020.

Тим часом, нардеп від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі: "За дорученням АП мого чоловіка було затримано. Нас ламають через коліно". У відповідь глава фракції СН Давид Арахамія заявив: "Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 01

Пленарне засідання Верховної Ради 14 листопада.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 02

Вадим Новинський (позафракційний), Юлія Тимошенко ("Батьківщина") з колегами дають поради Ганні Скороход (СН), яка заявила про тиск 


Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 03

Григорій Суркіс (ОТЗЖ, праворуч), який вчора вивчав годинник за 31 млн франків,  і Сергій Рахманін ("Голос").


Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 04

Степан Кубів (ЄС, справа) і Михайло Папієв (ОПЗЖ).

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 05

Нардепам дуже весело.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 06

Гео Лерос (СН) і Вікторія Сюмар (ЄС).

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 07

Міністр фінансів Оксана Маркарова спілкується з першим віце-спікером Русланом Стефанчуком.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 08

Ярослав Железняк ("Голос") спілкується з керівництвом Ради Стефанчуком і Разумковим.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 09

Степан Кубів (ЄС) і Антон Яценко ("За майбутнє").

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 10

Андрій Герус (СН) і Юрій Корявченков (СН).

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 11

Корявченков, Арахамія і Разумков.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 12

Голосування нардепів від СН: Анна Скороход, Олег Дунда, Марія Мезенцева.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 13

Нардеп від СН Ляшенко веде переписку про Бюджетний кодекс: "Учора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні мабуть забув, і день виявився сповненим сюрпризів".

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 14

Ексрегіонал Поляченко просить "Слугу народу" Радуцького допомогти з бюджетним комітетом: "Старий, може поговориш щодо нас? Хоч 20-30 млн".

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 15

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 16

Валерію Колюху (СН) прийшло повідомлення: "Привіт! З понеділка знайдеш для нашого спілкування хвилин 20-30?"

"Так" - відповідає нардеп.

"...діється. Жесть", - додає він пізніше.

Зазначимо, що вчора нардеп писав: "Зараз буде жесть у мене". На це отримав пораду: "Подумай, які аргументи твої. Ти - не ворог своєму народові, а його захисник".

Нагадаємо, що вчора Колюх утримався при голосуванні за законопроект щодо ринку землі, а сьогодні його колега по фракції Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її вчорашню відмову голосувати за ринок землі.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 17

Михайло Радуцький (СН) і Культенко Артем (СН).

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 18

Анна Скороход заявила про тиск на неї.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 19

Петро Порошенко (ЄС) і Святослав Вакарчук ("Голос").

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 20

Олександр Ткаченко (СН), Микола Тищенко (СН) та Ольга Василевська-Смаглюк (СН).

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 21

Давид Арахамія (СН), Євгенія Кравчук (СН), Олександра Устинова ("Голос"), Ірина Геращенко (ЄС).

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 22

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів Оксана Маркарова.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 23

"Слуги народу".

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 24

Розмова нардепів від СН.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 25

Маркарова представляє Держбюджет-2020.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 26

Кабмін радіє ухваленню Держбюджету-2020 на першому читанні.

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 27

279 голосів "за"

Поради Новинського і Тимошенко Скороход, щасливий Гончарук, усміхнений Кубів у гостях в ОПЗЖ і пропозиція нардепу від СН Колюха прийти для спілкування: як ВР ухвалювала Держбюджет-2020 28

Кабмін на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком вітає ухвалення Держбюджету-2020 в цілому.

Фото: Цензор.НЕТ

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