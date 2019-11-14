Медики-страйкарі перекрили трасу "Київ-Чоп" на в'їзді в Дубно. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на поліцію Рівненщини.

"Трасу "Київ-Чоп" на в'їзді в Дубно частково перекрито. Мирну акцію протесту проти невиплати заробітної плати проводять Дубенські медики. Майже 50 осіб рухаються пішохідним переходом", - сказано в повідомленні.

На місці подій перебувають поліцейські. Вони забезпечують правопорядок і безпеку дорожнього руху. Машини направляють на об'їзну.

Учасники акції розповіли кореспонденту "Укрінформу", що збираються продовжувати акцію до 19:00.

"Прийшли сюди, тому що не можемо терпіти таку несправедливість і приниження. Ми не отримуємо зарплату з вересня. А у кожного - сім'ї, за що нам жити? Знаємо, створили труднощі водіям, пасажирам, а й нас треба зрозуміти. Може, нарешті, нас почують ті, від кого залежить виплата того, що нам належить", - сказала одна з працівниць Дубенської районної лікарні, яка попросила не називати її прізвища.

Співробітники Дубенської райлікарні влаштовували подібну акцію рівно рік тому. Тоді причиною протесту теж була затримка зарплати.

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