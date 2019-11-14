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14.11.19 22:34

Під Офісом президента відбулась акція "Майдан. Забуттю не підлягає" з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Офісу президента відбулася акція "Майдан. Забуттю не підлягає". Активісти вимагали не допустити заморожування розслідування через передачу справ Майдану з ГПУ в ДБР.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сім'ї, які постраждали, їхні адвокати, представники правозахисних організацій і громадянського суспільства вимагають:

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 01
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 02
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 03

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Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 04
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 05
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 06
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 07
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 08
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 09
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 10
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 11
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 12

Учасники заходу стояли з фотографіями загиблих на Майдані та плакатами "Вбивці Небесної сотні мають бути покарані", "Якщо вбивць не карати, все повториться", "Справам Майдану - труба?", "Де обіцяна справедливість?", "20.11.2019 дедлайн" .

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 13

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Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 14
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 15
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 16
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 17
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 18
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 19
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 20
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 21

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Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 22
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 23
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 24
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 25
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 26

Наприкінці мітингу активісти свічками виклали напис "Майдан забуттю не підлягає!"

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 27
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 28
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 29
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 30

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочато службове розслідування за фактом можливої втрати кримінальних матеріалів у справах Майдану, - ГПУ

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 31

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 32
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 33
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 34
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 35

Організаторами заходу виступили ГО "Товариство майбутнього", "Рух ветеранів України", ГО "Сім'я Героїв Небесної сотні".

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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