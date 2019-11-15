Піротехніки знешкодили 19 мін у районі Петрівського і Богданівки, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

13 листопада піротехніки Головного управління ДСНС України у Донецькій області розпочали проведення робіт з розмінування в районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське-Богданівка Волноваського району Донецької області.

Станом на 15:20 14 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС України обстежено територію площею 2,2 га, було вилучено та знешкоджено встановленим способом 13 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Від початку робіт обстежено територію площею 2,27 га, виявлено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Продовження обстеження забрудненої території заплановано на 09:00 15 листопада.

Від Головного управління залучалося 4 піротехнічні розрахунки (20 осіб особового складу та 8 одиниць техніки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес розмінування в районі Петрівського та Богданівки буде завершено 20 листопада, - пресцентр штабу ОС

Як повідомлялося, 9 листопада у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали розведення сил та засобів.

12 листопада спецмісія ОБСЄ отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. 13 листопада СММ ОБСЄ отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського

13 листопада розпочався етап розмінування визначеної ділянки №3.

Як повідомив начальник пресцентру штабу ООС Андрій Агєєв, процес розмінування в районі Петрівського і Богданівки буде завершено 20 листопада.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Піротехніки ДСНС почали розмінування ділянки №3 Богданівка - Петрівське, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж







