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15.11.19 15:40

Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві вилучили партію тютюну невідомого походження, який реалізовувався відвідувачам кальян-барів, розташованих у самому центрі столиці, на вулиці Хрещатик.

Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

Ці заклади відпрацьовувалися правоохоронцями в межах проведення операції "Акциз-2019" і супроводження кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України. В них були виявлені пачки тютюну без марок акцизного податку та без жодних документів, які б підтверджували його якість і походження.

При цьому, як з'ясувалося, кальяни не мили і не чистили після кожного відвідувача, як це має бути, а заправляли заново в антисанітарних умовах.

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Що входить до складу пачок, які підписані, як тютюн, належить з'ясувати експертам. А також перевірити, чи є в складі небезпечні для здоров'я людей домішки, адже були випадки, коли виявлялися підпільні цехи, де тютюн в складі замінювали звичайними листами з дерев, додавши гліцерин і різні добавки.

Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 01
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 02
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 03
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 04
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 05
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 06
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 07
Відвідувачам кальян-барів у центрі Києва пропонували тютюн невідомого походження, який може бути небезпечним: партію вилучено, проводиться експертиза 08

На цей момент встановлюється походження вилучених 900 пачок тютюну, зокрема перевіряється, чи могли вони бути ввезені в країну контрабандою.

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