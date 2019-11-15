Варення для олігарха, кошмар на вулиці Грушевського, круте піке. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Кінець епохи гідності
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія радо прийме нас у новий Варшавський договір. Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян, - Коломойський
Місія здійснюється
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Круте піке
Цар знає, що робить!
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Так, усе правильно...
Кошмар на вулиці Грушевського...
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Забудуть?
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А може, й не жарт ...
"Зашквар і голуби"
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Варення для олігарха
А були ж часи ...
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