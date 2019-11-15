СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ затримала на Київщині одного з ключових лідерів ІДІЛ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За отриманими даними з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" обіймав посаду аміра джамаату "Ахадун Ахат" у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки. У 2013 році він зайняв одну із вищих посад у "ІДІЛ" ‒ заступника військового аміра, відомого як "Абу Умар аш-Шишані". У 2016 році, після ліквідації останнього, "Аль Бара Шишані" виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації.

Влітку 2018 року терорист незаконно прибув до України, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на території нашої країни.

За наявною інформацією, перебуваючи в Україні, терорист продовжував координувати діяльність спеціальних осередків "ІДІЛ", так званих "Амніятів".

Правоохоронці затримали злочинця у столичному регіоні поблизу приватного будинку, де він проживав.

Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером "Ісламської держави".

Наразі терорист перебуває під екстрадиційним арештом. Перевіряється інформація щодо його причетності до вчинення злочинів на території України.

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