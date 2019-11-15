Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус "біля апарата", - робота ВР 15 листопада. ФОТОрепортаж

Перед нардепами в рамках Години запитань до уряду виступила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона повідомила нардепам, що Кабмін виділить 700 млн грн на покриття заборгованості з виплати зарплат лікарям.

Також за її словами, на програму медгарантій у бюджеті-2020 закладено 72 млрд грн.

Тим часом, стало відомо, що народних депутатів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу".

Далі, Рада прийняла в першому читанні законопроєкт Зеленського про скасування держмонополії на виробництво спирту.

Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 3 грудня.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради 15 листопада.

Міністри нудьгують у ложі Кабміну в очікуванні початку засідання Ради, яке сьогодні відкрилося з 20-хвилинним запізненням.





"Нудьгуючий" Тимофій Милованов спостерігає за нардепами.

Андрій Герус (СН) дискутує зі спікером Дмитром Разумковим і першим віце-спікером Русланом Стефанчуком.

Стефанчук комусь дзвонить.





Слухавку взяв Герус: "Біля апарата".





Глава МВС Арсен Аваков щось вивчає, поки міністр фінансів Оксана Маркарова про щось розмовляє з нардепами.

Микола Тищенко (СН) щось шепоче на вухо колезі по фракції Олені Шуляк.

Розмова двох "слуг народу" в Раді.

Андрій Парубій (ЄС) і Сергій Рахманін ("Голос").

Нарада прем'єра Олексія Гончарука, спікера Дмитра Разумкова і першого віце-спікера Руслана Стефанчука.

Разумков і Гончарук.





Михайло Радуцький (СН), Антон Яценко ("За майбутнє") розмовляють з нардепом від СН.





Ярослав Железняк ("Голос") і Андрій Осадчук ("Голос"). Олег Макаров ("Голос", в окулярах).





Ольга Василевська-Смаглюк (СН) розмовляє в секторі ОПЗЖ з Тарасом Козаком (ОПЗЖ).

Разумков, Стефанчук і Гончарук.

Колеги по фракції розмовляють з Аліною Загоруйко (СН, сидить).

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька слухає розповідь нардепа.

Дискусія "слуг народу".





Александр Корнієнко (СН, справа) і Ярослав Юрчишин ("Голос").

Андрій Парубій і Дмитро Разумков.

До дискусії Парубія і Разумкова приєднався Стефанчук.





Герус і Корнієнко вивчають з Разумковим Регламент Ради.

Черга до міністра охорони здоров'я Скалецької.

Скалецька і Гончарук.

Олександр Кабанов (СН) вивчає телеграм-канали.







Фото: Цензор.НЕТ