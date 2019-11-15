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15.11.19 17:21

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус "біля апарата", - робота ВР 15 листопада. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 листопада, відбулося пленарне засідання Ради.

Перед нардепами в рамках Години запитань до уряду виступила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона повідомила нардепам, що Кабмін виділить 700 млн грн на покриття заборгованості з виплати зарплат лікарям.

Також за її словами, на програму медгарантій у бюджеті-2020 закладено 72 млрд грн.

Тим часом, стало відомо, що народних депутатів Скороход та Полякова виключили з фракції "Слуги народу".

Далі, Рада прийняла в першому читанні законопроєкт Зеленського про скасування держмонополії на виробництво спирту.

Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 3 грудня.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 01

Пленарне засідання Верховної Ради 15 листопада.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 02

Міністри нудьгують у ложі Кабміну в очікуванні початку засідання Ради, яке сьогодні відкрилося з 20-хвилинним запізненням.


Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 03

"Нудьгуючий" Тимофій Милованов спостерігає за нардепами.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 04

Андрій Герус (СН) дискутує зі спікером Дмитром Разумковим і першим віце-спікером Русланом Стефанчуком.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 05

Стефанчук комусь дзвонить.


Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 06

Слухавку взяв Герус: "Біля апарата".


Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 07

Глава МВС Арсен Аваков щось вивчає, поки міністр фінансів Оксана Маркарова про щось розмовляє з нардепами.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 08

Микола Тищенко (СН) щось шепоче на вухо колезі по фракції Олені Шуляк.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 09

Розмова двох "слуг народу" в Раді.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 10

Андрій Парубій (ЄС) і Сергій Рахманін ("Голос").

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 11

Нарада прем'єра Олексія Гончарука, спікера Дмитра Разумкова і першого віце-спікера Руслана Стефанчука.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 12

Разумков і Гончарук.


Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 13

Михайло Радуцький (СН), Антон Яценко ("За майбутнє") розмовляють з нардепом від СН.


Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 14

Ярослав Железняк ("Голос") і Андрій Осадчук ("Голос"). Олег Макаров ("Голос", в окулярах).


Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 15

Ольга Василевська-Смаглюк (СН) розмовляє в секторі ОПЗЖ з Тарасом Козаком (ОПЗЖ).

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 16

Разумков, Стефанчук і Гончарук.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 17

Колеги по фракції розмовляють з Аліною Загоруйко (СН, сидить).

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 18

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька слухає розповідь нардепа.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 19

Дискусія "слуг народу".


Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 20

Александр Корнієнко (СН, справа) і Ярослав Юрчишин ("Голос").

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 21

Андрій Парубій і Дмитро Разумков.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 22

До дискусії Парубія і Разумкова приєднався Стефанчук.


Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 23

Герус і Корнієнко вивчають з Разумковим Регламент Ради.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 24

Черга до міністра охорони здоров'я Скалецької.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 25

Скалецька і Гончарук.

Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 26

Олександр Кабанов (СН) вивчає телеграм-канали.


Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 27
Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус біля апарата, - робота ВР 15 листопада 28

Фото: Цензор.НЕТ

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