Три РПГ-22, набої, тротилові шашки: в Чермалику виявлено схованку з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

"Три РПГ-22, дві сотні набоїв калібру 5,45, чотири тротилові шашки, 11 зарядів до підствольного гранатомета та інші боєприпаси зберігалися в підвалі одного з житлових будинків у населеному пункті Чермалик.

За цим фактом Волноваським відділом поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15 та частини 1 статті 258 Кримінального кодексу України, а саме – замах на злочин та терористичний акт, що створює небезпеку для життя та здоров’я людини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПГ, гранати і набої: на Луганщині виявлені два сховки зі зброєю і боєприпасами терористів, - СБУ. ФОТОрепортаж



