Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

Защнаєься, що Держпідприємство "Укроборонпрому" Львівський державний авіаційно-ремонтний завод повністю виконало зобов’язання перед Міністерством оборони України щодо проведення ремонту літаків у 2019 році.

За обсягом оновлень останні два відремонтовані літаки дещо відрізняються від винищувачів, поставлених раніше. Тут додатково інтегровано рідкокристалічний монітор для виведення параметрів польоту та бортових систем літака.

На дисплей можна виводити й іншу інформацію, що допоможе льотчику ефективніше виконувати бойові завдання в повітрі. До переваг модернізованих МіГ-29 відносять й розширення можливості контролю та реєстрації параметрів технічного стану літака, його двигуна і бортових систем.

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МіГ-29 - винищувач 4-го покоління радянської розробки. Станом на 2018 рік у складі ВПС України перебувало 37 винищувачів МіГ-29 різних модифікацій.