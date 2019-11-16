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16.11.19 11:30

ГПУ розслідує незаконне виведення з держвласності 200 га земель природного парку "Гомільшанські ліси". ФОТО

Прокуратурою Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДУ Держгеокадастру Харківській області (ч.2 ст. 364 КК України). Через їхні дій з державної власності вибули землі Національного природного парку "Гомільшанські ліси".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

"За даними прокуратури службові особи ГУ Держгеокадастру у Харківській області протягом 2015-2017 років під виглядом земель сільськогосподарського призначення незаконно безоплатно передали у власність громадян 406 земельних ділянок загальною площею близько 200 га та оціночною вартістю понад 200 млн грн. Зазначені земельні ділянки розташовані у межах Національного природного парку "Гомільшанські ліси" та відносяться до категорії земель природно-заповідного фонду, зміна їх цільового призначення можлива лише у виняткових випадках для суспільних потреб за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Наразі досудове розслідування триває. Проводяться першочергові слідчі дії з метою встановлення всіх винних осіб", - йдеться у повідомленні.

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"Прокуратурою області також вирішується питання про пред’явлення позовних заяв в інтересах держави з метою скасування незаконних наказів ГУ Держгеокадастру у Харківській області, якими передано у власність громадян земельні вказані ділянки, та повернення особливо цінних земель до державної власності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

ГПУ розслідує незаконне виведення з держвласності 200 га земель природного парку Гомільшанські ліси 01

ГПУ розслідує незаконне виведення з держвласності 200 га земель природного парку Гомільшанські ліси 02
ГПУ розслідує незаконне виведення з держвласності 200 га земель природного парку Гомільшанські ліси 03

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