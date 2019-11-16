"Сексопатологія у формі садизму": Ківа перетворив Медведчука на Фредді Крюгера. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, Ківа відредагував фотографію з ВР в масці Джокера, частково перевтіливши Медведчука на знаменитого американського маніяка з фільмів "Кошмари на вулиці В'язів" Фредді Крюгера. Фотографію Ківа підписав: "П'ятничне", зробивши і інший напис: "Кошмар Слуг Сороса".

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Фредерік "Фредді" Чарльз Крюгер - маніяк-вбивця, головний негативний персонаж серії фільмів жахів "Кошмар на вулиці В'язів". Може вбивати людей в їх же снах, але іноді проривається і в реальний світ, де продовжує наводити страх і жах.

Після першої появи Фредді Крюгера на екранах персонаж став предметом для обговорення серед психологів. Деякі з них стверджують, що Крюгер і його способи вбивств відображають дитячий страх перед дорослішанням, а також всілякі підліткові комплекси.

Основним джерелом ненависті до дітей став неймовірний стрес, який зазнав Крюгер в дитинстві, коли до нього неймовірно жорстоко ставилися однокласники, які називали його "виродком від сотні маніяків".

Остаточний діагноз звучав би як: Сексопатологія в формі садизму. Така патологія особистості аж ніяк не унікальна, та й рідкісною її назвати теж не можна. Сексуальні садисти були і серед педофілів (очевидно, що і герой Крейвена мав латентну схильність до педофілії), і серед наймасовіших маніяків XX століття. Розвитку хвороби сприяли і складні стосунки з матір'ю, яка навряд чи могла нормально сприймати дитину, знаючи таємницю його народження, і глибоке презирство інших дітей, які дізналися цю таємницю. Ще до своєї демонізації Фредді Крюгер проявив всі риси, характерні для психопатів зазначеного типу: осудність і усвідомленість скоєного, холодний розрахунок і витончена жорстокість. І це дозволяє поставити вигаданого героя за психічним особливостям в один ряд з особистостями на кшталт Зодіаку, Кемпера або Чикатило.