Відбувся перший випуск курсантів у новоствореній водолазній школі ЗСУ в Одесі. ФОТОрепортаж

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрмияInform.

Як повідомив начальник пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Олексій Нестеров, навчальна програма підготовки максимально адаптована до стандартів НАТО. Курсанти працювали лише на сучасному водолазному спорядженні та на новітніх зразках водолазної техніки та обладнання, яке, до слова, стоїть на озброєнні провідних водолазних підрозділів передових країн світу.

За задумом викладачів та інструкторів Водолазної школи, особливістю цього навчального курсу було відпрацювання практично щодня водолазних спусків на різні глибини за різними напрямами, які передбачала програма підготовки.

"Ми поставили перед собою амбітну мету – не лише домогтися, щоб курсанти відпрацювали під водою понад 650 хвилин, а передусім навчити їх професійним навичкам водолаза, який на високому рівні виконує завдання під водою та впевнено почувається на різних глибинах. Трохи конкретики: на глибині до 20 метрів водолази виконували завдання до 500 хвилин, далі програма курсу ускладнилась – протягом 150 хвилин слухачі мали пробути на глибині до 30 метрів", – розповів Нестеров.

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"Левову частку часу у воді водолази проводили під час огляду підводної частини корпусу кораблів та пошуку на дні вибухонебезпечних предметів та інших завдань за новою програмою. Лише вчора ввечері курсанти повернулися з моря, де з борту морського водолазного судна "Нетішин" виконували вправи на залік у відкритому морі на глибинах до 30 метрів, а сьогодні зранку вони вже стояли на урочистому шикуванні з нагоди присвоєння їм відповідних кваліфікацій, – зпзначив він.

Крім того, як говорять самі новоспечені водолази, важливим елементом у плані набуття нового досвіду була можливість відвідати сучасні протимінні кораблі країн Північноатлантичного Альянсу, які нещодавно з дружнім візитом заходили до Одеси.

Як планується, незабаром на базі Водолазної школи розпочнеться підготовка чергової групи водолазів.















