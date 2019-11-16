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16.11.19 17:47

Морські піхотинці біля Широкиного вшанували пам'ять загиблих побратимів. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 листопада, на Приазов'ї військовослужбовці окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вшанували пам'ять загиблих на війні побратимів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 01

На висоті неподалік від населеного пункту Широкине, яку українські морпіхи утримували кілька років поспіль, командир частини полковник Андрій Гнатов та представниками всіх підрозділів морської піхоти вшанували хвилиною мовчання військовослужбовців бригади, які загинули, захищаючи Україну.

Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 02

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Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 03
Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 04

Морпіхи поклали квіти до меморіального знаку, встановленого нещодавно поруч із каплицею.

Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 05
Морські піхотинці біля Широкиного вшанували память загиблих побратимів 06

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Захід ініційовано командуванням морської піхоти України і цього року проводився вперше.

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