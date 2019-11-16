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16.11.19 21:41

На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад "БРСМ" у вересні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Київщині затримано злочинну групу, яка здійснила у вересні цього року розбійний напад на складське приміщення ТОВ "БРСМ". Як наслідок, було викрадено велику суму грошей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"На Київщині наприкінці вересня 2019 року група невідомих напала на одне з ТОВ, яке займається паливно-мастильними матеріалами. Погрожуючи зброєю двом охоронцям, нападники зв'язали їх. З приміщення злодії винесли сейф, в якому було 900 тис. гривень, печатки та різні документи", - йдеться в повідомленні.

На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад БРСМ у вересні, - Нацполіція 01

Згодом співробітники поліції за декілька кілометрів від місця злочину знайшли цей сейф порожнім. За фактом розбійного нападу поліція Переяслав-Хмельницького відділу поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Працівники кримінальної поліції Київщини спільно зі своїми колегами з районного відділу поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і вийшли на слід зловмисників у місті Яготин, де вони мешкали. Встановлено, що один із затриманих раніше працював на цьому підприємстві і його звільнили.

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На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад БРСМ у вересні, - Нацполіція 02
На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад БРСМ у вересні, - Нацполіція 03

У затриманні групи злочинців брали участь бійці КОРДу і полку "Миротворець", полку поліції особливого призначення.

Наразі за місцем проживання зловмисників тривають обшуки. Там поліція виявила і вилучила пістолети, ножі, боєприпаси, інші речові докази, які вказують на їхню причетність до злочину.

На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад БРСМ у вересні, - Нацполіція 04

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На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад БРСМ у вересні, - Нацполіція 05

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