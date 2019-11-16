На Київщині затримано групу, яка викрала 900 тис. грн під час розбійного нападу на склад "БРСМ" у вересні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"На Київщині наприкінці вересня 2019 року група невідомих напала на одне з ТОВ, яке займається паливно-мастильними матеріалами. Погрожуючи зброєю двом охоронцям, нападники зв'язали їх. З приміщення злодії винесли сейф, в якому було 900 тис. гривень, печатки та різні документи", - йдеться в повідомленні.

Згодом співробітники поліції за декілька кілометрів від місця злочину знайшли цей сейф порожнім. За фактом розбійного нападу поліція Переяслав-Хмельницького відділу поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Працівники кримінальної поліції Київщини спільно зі своїми колегами з районного відділу поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і вийшли на слід зловмисників у місті Яготин, де вони мешкали. Встановлено, що один із затриманих раніше працював на цьому підприємстві і його звільнили.

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У затриманні групи злочинців брали участь бійці КОРДу і полку "Миротворець", полку поліції особливого призначення.

Наразі за місцем проживання зловмисників тривають обшуки. Там поліція виявила і вилучила пістолети, ножі, боєприпаси, інші речові докази, які вказують на їхню причетність до злочину.

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