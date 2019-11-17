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17.11.19 10:06

Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Столична поліція встановлює обставини вибуху, в результаті якого загинули дві людини.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Близько 21:00 учора, 16 листопада, до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва. За адресою працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, керівництво поліції Києва та слідчо-оперативні групи.
Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення мають двоє чоловіків.
Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження".

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Пізніше начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що в кімнаті ймовірно вибухнула граната.

"Особи загиблих встановлено. Вони працювали в Києві: один охоронцем, а інший - на будівництві. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - розповів він.

Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено) 01
Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено) 02

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Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено) 03
Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено) 04
Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено) 05
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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