Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Близько 21:00 учора, 16 листопада, до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва. За адресою працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, керівництво поліції Києва та слідчо-оперативні групи.

Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення мають двоє чоловіків.

Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час вибуху в Балаклії загинули військовослужбовці з Охтирки Дмитро Мовчан і Денис Ярмак, - вч А0563

Пізніше начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що в кімнаті ймовірно вибухнула граната.

"Особи загиблих встановлено. Вони працювали в Києві: один охоронцем, а інший - на будівництві. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - розповів він.





Також читайте: Жінка загинула під час зіткнення Mercedes і Volkswagen на Вінничині, ще трьох людей госпіталізовано, - поліція. ФОТО







Фото: facebook.com/UA.KyivPolice