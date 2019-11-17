Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Близько 21:00 учора, 16 листопада, до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва. За адресою працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, керівництво поліції Києва та слідчо-оперативні групи.
Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення мають двоє чоловіків.
Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження".
Пізніше начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що в кімнаті ймовірно вибухнула граната.
"Особи загиблих встановлено. Вони працювали в Києві: один охоронцем, а інший - на будівництві. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - розповів він.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice