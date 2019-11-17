Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс. ДОКУМЕНТ

CNN опублікував текст заяви, з якою Холмс почав виступ перед слідством Конгресу США під час слухань за зачиненими дверима, передає Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, він став свідком і слухачем розмови посла США в ЄС і Трампа. Сондленд дзвонив Трампу з ресторану в Києві.

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"Хоча посол не використовував гучний зв'язок, я міг чути президента через трубку. Голос президента був дуже гучним і впізнаваним, а посол Сондленд деякий час тримав трубку подалі від вуха, ймовірно, через гучність", - йдеться в оприлюдненому документі.

Сондленд нібито заявив Трампу, що Зеленський в захваті від нього і підтвердив, що президент України проведе розслідування, якого хотів Трамп.

Зазначимо, що саме на показання Холмса раніше посилався керівник дипмісії США в Києві Вільям Тейлор, коли свідчив у Конгресі.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.