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17.11.19 10:14

В Ізмаїлі загорівся на ходу і згорів дотла поліцейський автомобіль. ФОТО

У суботу, 16 листопада, в Ізмаїлі Одеської області під час руху загорівся поліцейський автомобіль.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бессарабія INFORM", про це повідомили в місцевій поліції.

Відомо, що патрульні зупинили зловмисників, яких запідозрили в незаконному перевезенні металу невідомого походження. Правоохоронці викликали на підмогу слідчо-оперативну групу. 

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Дорогою машина з поліцейськими раптово загорілася. Співробітникам поліції вдалося вибратися неушкодженими з палаючої машини.

Вони також змогли забрати цінні речі і документи. До моменту приїзду вогнеборців полум'я знищило автомобіль дотла. Попередня причина займання - коротке замикання електропроводки в моторному відсіку. Зараз з'ясовуються всі обставини події.

В Ізмаїлі загорівся на ходу і згорів дотла поліцейський автомобіль 01

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