У понеділок у Володимирі-Волинському попрощаються із загиблим у зоні ООС воїном 14-ї ОМБр Юрієм Хоміком. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційна сторінка міста в фейсбуці.

Юрій Хомік загинув 14 листопада в Попаснянському районі Луганської області від смертельного кульового поранення, якого він зазнав отримав під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ. Помер в реанімації лікарні міста Гірський.

Проминальне прощання відбудеться за адресою: вул. Івана Франка, 6, в храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії міста Володимира-Волинського.

Поховають військовослужбовця в селі Зимне Володимир-Волинського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 14-ї ОМБр Юрій Хомік загинув 14 листопада під час обстрілу в зоні ООС на Луганщині. ФОТО