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17.11.19 14:21

Дизельний потяг із пасажирами загорівся під Миколаєвом. ФОТОрепортаж

Біля залізничної станції Новокатеринівка в Миколаївській області загорівся дизельний потяг з пасажирами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ ДСНС у Миколаївській області, пожежа виникла вдень 16 листопада в дизельному поїзді, який рухався у напрямку "Колосівка-Миколаїв".

Пожежні, які прибули на місце події, встановили, що вогнем охоплений тягач і останній вагон поїзда. Інші вагони з пасажирами відчепили і відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників.

Пожежники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

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Дизельний потяг із пасажирами загорівся під Миколаєвом 01
Дизельний потяг із пасажирами загорівся під Миколаєвом 02
Дизельний потяг із пасажирами загорівся під Миколаєвом 03

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