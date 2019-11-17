Джип на смерть збив двох чоловіків, які міняли колесо на трасі під Одесою. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 39-річний водій позашляховика не обрав безпечну швидкість та, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на двох осіб - водія та пасажира вантажівки, які в крайній лівій полосі дороги міняли колесо. В результаті наїзду 52-річний та 41-річний чоловіки загинули на місці.

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Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.