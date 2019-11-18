Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, демонстранти забарикадувалися в будівлі університету і продовжують відбивати спроби штурму, які здійснює поліція. На сходах і на мосту на підступах до університету протестувальники звели барикади і підпалили їх.

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Учасники протестів захищаються від поліції коктейлями Молотова, а також використовують луки і запалені стріли.

Коли два поліцейські бронеавтомобілі намагалися наблизитися до барикад, протестувальникам вдалося підпалити один з них.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", поліція заявила, що загоряння спостерігаються в різних місцях кампусу Політехнічного університету і закликає всіх покинути його.

"Вогонь спостерігається в різних місцях приміщення Політехнічного університету. Вибухові речовини, легкозаймисті речовини також становлять загрозу для будь-кого. Поліція закликає всіх, хто перебуває в кампусі, негайно залишити його", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції Гонконгу.

Зазначається, що, починаючи з опівночі, велика кількість протестувальників зібралася на Чон Ван Роуд. Вони кидали пляшки із запальною сумішшю в поліцейських і підпалювали об'єкти, було чутно кілька вибухів.

Поліція проводить операцію з розгону протестувальників. Проти них були застосовані сльозогінний газ і водомети.

"Близько 5:30 ранку поліція продовжує проводити операцію з розгону і затриманню. Між тим, бунтівники, які зібралися всередині кампусу, підпалили його і завдали значної шкоди", - йдеться в повідомленні.

Влада Гонконгу повідомила, що в понеділок, 18 листопада, з міркувань безпеки будуть закриті школи і дитячі садочки. На тлі протестів вони не працюють вже кілька днів.

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Як повідомлялося, протести в Гонконзі спалахнули в середині червня, в найбільшій акції протесту брали участь майже два мільйони людей. Причиною став намір влади міста внести зміни до закону про екстрадицію, які дозволили б висилати до країн, що не мають відповідної угоди з Гонконгом, включно з материковим Китаєм, підозрюваних у скоєнні злочинів.

У зв'язку з протестами ухвалення цих поправок було відкладено, а потім і скасовано. Однак протестні акції, які супроводжуються сутичками демонстрантів з поліцією, тривають з новими вимогами, зокрема введення в адміністративному районі системи прямих виборів керівництва. Протестувальники також виступають проти жорстоких дій поліції, які супроводжували попередні протестні акції.

Антиурядові акції посилилися на початку листопада, коли під час однієї з акцій загинув 22-річний студент.