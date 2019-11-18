Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

У масових заворушеннях, спричинених підвищенням цін на бензин і нормуванням його продажу, в Ірані вбито співробітника поліції, який намагався протидіяти атаці на поліцейську дільницю. Інцидент стався на заході Ірану в місті Керманшах.

Всього в ході заворушень і сутичок з поліцією, що почалися в п'ятницю та охопили кілька регіонів Ірану, правоохоронні органи затримали понад 1000 осіб. Учасники акцій підпалили більше як сто банків і кілька торгових центрів.

За повідомленням декількох інформаційних агентств, іранська влада в ніч із суботи на неділю ввела обмеження в роботі інтернету, мережа в багатьох місцях недоступна, що ускладнює передачу інформації про протести.

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Рішення нормувати продаж і одночасно підвищити ціни на бензин було ухвалено урядом країни в ніч на 15 листопада в зв'язку з триваючою економічною кризою. Згідно з урядовою постановою, власник державної бензинової карти може на місяць купити до 60 літрів бензину за ціною еквівалентною 12 євроцентам. Ті, хто має потребу в більшій кількості палива, змушені будуть платити від 24 до 30 центів за літр залежно від якості бензину. Це майже утричі вище, ніж сьогоднішні ціни.





