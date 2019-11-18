Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
18.11.19 12:24

Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського. ФОТО

В Ірані третій день тривають заворушення - понад сто відділень банків у вогні, затримано більш як тисячу осіб, від поранень помер співробітник поліції. Влада обмежила роботу інтернету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

У масових заворушеннях, спричинених підвищенням цін на бензин і нормуванням його продажу, в Ірані вбито співробітника поліції, який намагався протидіяти атаці на поліцейську дільницю. Інцидент стався на заході Ірану в місті Керманшах.

Всього в ході заворушень і сутичок з поліцією, що почалися в п'ятницю та охопили кілька регіонів Ірану, правоохоронні органи затримали понад 1000 осіб. Учасники акцій підпалили більше як сто банків і кілька торгових центрів.

За повідомленням декількох інформаційних агентств, іранська влада в ніч із суботи на неділю ввела обмеження в роботі інтернету, мережа в багатьох місцях недоступна, що ускладнює передачу інформації про протести.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рішення нормувати продаж і одночасно підвищити ціни на бензин було ухвалено урядом країни в ніч на 15 листопада в зв'язку з триваючою економічною кризою. Згідно з урядовою постановою, власник державної бензинової карти може на місяць купити до 60 літрів бензину за ціною еквівалентною 12 євроцентам. Ті, хто має потребу в більшій кількості палива, змушені будуть платити від 24 до 30 центів за літр залежно від якості бензину. Це майже утричі вище, ніж сьогоднішні ціни.

Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського 01
Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100