Поліція розганяє активістів біля парламенту Грузії водометами, почалися перші затримання. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Десятки учасників акції протесту намагаються чинити опір, проте під тиском переважаючих сил поліції їм доводиться відступати.

У ці хвилини спецпризначенці відтісняють учасників акції від воріт парламенту і знімають із них замки, які встановили опозиціонери.

Поки що спецпризначенці лише відтісняють щитами присутніх, які з піднятими руками відступають.

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Після чергового попередження лідерам опозиції розійтися спецназівці продовжили натиск проти учасників акції, які змінили тактику опору та сіли на дорогу.

Із боку поліції зроблено попередження про застосування спецзасобів, після чого було застосовано водяні гармати проти опозиціонерів.

Після цього почалися затримання учасників акції.

Спецпризначенці продовжують відтісняти кілька десятків опозиціонерів.

Нагадаємо, протестна акція опозиції з вимогою розпуску парламенту і призначення дострокових виборів почалася напередодні. Десятки опозиціонерів провели ніч біля будівлі парламенту, заблокувавши всі входи і перекривши сусідні вулиці барикадами з будівельного сміття і мішків з піском.

Причиною протестів стало те, що 14 листопада парламент Грузії не зміг ухвалити законопроєкт щодо конституційних змін, згідно з якими чергові парламентські вибори в 2020 році мали відбутися повністю за пропорційною системою. Раніше з ініціативою щодо проведення парламентських виборів за пропорційною системою в 2020 році виступив лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі. Рішення було погоджено з усіма депутатами парламентської більшості, проте в останній момент під час голосування в четвер не отримало необхідної підтримки. Опозиція вважає, що депутати, які проголосували проти, не могли діяти самостійно і звинувачують у провалі законопроєкту Іванішвілі.







