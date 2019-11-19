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19.11.19 10:54

У ДСНС повідомили подробиці пожежі на території військової частини на Львівщині, в якій загинув офіцер. ФОТОрепортаж

Пожежники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі військової частини в Яворівському район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook.

"19 листопада о 05:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Старичі Яворівського району, яка виникла в адміністративній будівлі розміром 40х12 м", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що на момент прибуття пожежних до місця виклику, будівля була повністю охоплена вогнем. В результаті пожежі зазнав термічного опіку спини та обох верхніх кінцівок чоловік, 1978 року народження, якого в стані середньої важкості госпіталізовано до Новояворівську районну лікарню.

У ДСНС повідомили подробиці пожежі на території військової частини на Львівщині, в якій загинув офіцер 01

Під час проведення робіт з ліквідації пожежі, пожежними в одному з приміщень було виявлено тіло загиблого чоловіка.

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О 6:26 пожежники локалізували пожежу і о 8:08 повністю її ліквідували.

У ДСНС повідомили подробиці пожежі на території військової частини на Львівщині, в якій загинув офіцер 02

Унаслідок пожежі вогнем знищено будівлю.

До ліквідації пожежі залучили 35 рятувальників особового складу та 6 одиниць спецтехніки від ДСНС і 26 осіб, а також 6 одиниць спецтехніки від військовослужбовців.

У ДСНС повідомили подробиці пожежі на території військової частини на Львівщині, в якій загинув офіцер 03
У ДСНС повідомили подробиці пожежі на території військової частини на Львівщині, в якій загинув офіцер 04
У ДСНС повідомили подробиці пожежі на території військової частини на Львівщині, в якій загинув офіцер 05
У ДСНС повідомили подробиці пожежі на території військової частини на Львівщині, в якій загинув офіцер 06
Фото: пресслужба ДСНС

У ДСНС повідомили подробиці пожежі на території військової частини на Львівщині, в якій загинув офіцер 07

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