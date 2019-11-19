Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
19.11.19 11:47

Поліція затримала жителя Хмельниччини, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув її по дорозі. ФОТО

У Хмельницькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) за фактом знущання із собаки - чоловік прив'язав тварину до буксирувального тросу та волочив за автомобілем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Про факт знущання з тварини до Красилівського відділу поліції повідомили свідки події, які рухалися цією ж дорогою неподалік села Кузьмин. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення.

Поліція затримала жителя Хмельниччини, який привязав до автомобіля собаку і тягнув її по дорозі 01

Постраждалу тварину доставили до ветеринарного закладу, де їй надали медичну допомогу. Медики передали тварину волонтерам.

Наразі слідчі з’ясовують мотиви, які спонукали чоловіка до такого жорстокого вчинку, опитують очевидців та свідків події.

Частина 3 статті 299 Кримінального кодексу України за поводження з тваринами з особливою жорстокістю передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Також читайте: В одній з квартир Запоріжжя знайшли мертвою всю родину: чоловік і жінка з тілесними ушкодженнями, син - повішений, - Нацполіція

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100