Поліція затримала жителя Хмельниччини, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув її по дорозі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Про факт знущання з тварини до Красилівського відділу поліції повідомили свідки події, які рухалися цією ж дорогою неподалік села Кузьмин. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення.

Постраждалу тварину доставили до ветеринарного закладу, де їй надали медичну допомогу. Медики передали тварину волонтерам.

Наразі слідчі з’ясовують мотиви, які спонукали чоловіка до такого жорстокого вчинку, опитують очевидців та свідків події.

Частина 3 статті 299 Кримінального кодексу України за поводження з тваринами з особливою жорстокістю передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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