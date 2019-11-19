Українські військовослужбовці вперше пройдуть навчання під керівництвом британських інструкторів за програмою ORBITAL. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Здійснення операції ORBITAL в Україні було започатковане 2015 року британськими фахівцями військової справи, але наші військовослужбовці пройдуть такі навчання вперше.

Навчання відбуватиметься за вісьма напрямками: курс підготовки командирів взводів, курс підготовки старшого та молодшого сержантського складу, курс базової піхотної підготовки, курс розвідки, курси для інструкторів - підготовка марксменів (принципи влучної стрільби), тактична медицина та мінна безпека.

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"Основна мета цих навчань - підготовка наших воїнів до ведення бойових дій за різних умов та приведення наших підрозділів у відповідність до стандартів держав-членів НАТО. Під час занять військовослужбовці вивчатимуть тактику ведення бойових дій в різних умовах, вдосконалюватимуть особисті навички та тренуватимуться діяти малими підрозділами", - йдеться в повідомленні.







Фото: сайт Міноборони