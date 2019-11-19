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19.11.19 13:03

Чоловік загинув від вибуху гранати у дворі житлового будинку в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТО

В результаті вибуху невідомого предмета, попередньо, гранати, у дворі житлового будинку в м. Дніпро загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

19 листопада близько 6 ранку у дворі будинку на вул. Гладкова м. Дніпро стався вибух невідомого предмета, попередньо, гранати.

В результаті чоловік 1975 р.н. зазнав тілесних ушкоджень, від яких загинув.

На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 115 з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу України.

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Чоловік загинув від вибуху гранати у дворі житлового будинку в Дніпрі, - Нацполіція 01

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