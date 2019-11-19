Викритий контррозвідкою СБУ харківський терорист Логунов програв апеляцію і залишився засудженим до 12 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 18 листопада 2019 року Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок Орджонікідзевського районного суду м.Харкова, яким Мехті Логунова визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, і призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в серпні 2017 року, в Харкові контррозвідка СБУ затримала вченого Мехті Логунова, який створив терористичну організацію на підтримку "русского мира". Зловмисник залучив до угруповання 18 харків'ян.







