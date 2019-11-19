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19.11.19 14:40

"Головне завдання - не допустити провокацій": МВС готується до масових акцій у День гідності і свободи. ФОТОрепортаж (оновлено)

21 листопада в Україні відзначається День гідності і свободи. У Києві та інших містах 21 і 22 листопада заплановано масові акції. Для гарантування безпеки під час них будуть задіяні всі підрозділи МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це сьогодні, 19 листопада, сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Під час масових акцій 21 та 22 листопада в Києві та інших містах відбудуться масові акції, в яких візьме участь велика кількість людей. Органи системи МВС та зокрема поліція, має величезний досвід забезпечення безпеки на масових заходах. Але кожен керівник на місцях, в кожному місті, має готуватися до проведення цих акцій заздалегідь та звернути окрему увагу на превентивну роботу, щоб уникнути будь-яких провокацій", - сказав Сергій Яровий.

Перший заступник міністра окремо зауважив, що під час масових акцій 21 та 22 листопада будуть залучені всі підрозділи органів МВС, а також відбуватимуться консультації з організаторами масових акцій для налагодження взаємодії та належного забезпечення правопорядку.

Головне завдання - не допустити провокацій: МВС готується до масових акцій у День гідності і свободи 01

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименко поліція постійно проводить моніторинг оперативної обстановки у зв’язку із запланованими масовими акціями: "Також окремо підкреслюю, що буде відбуватися обмін інформацію та координація між головними управліннями в областях і всіма службами. Головне завдання - недопущення можливих провокацій під час масових заходів".

Головне завдання - не допустити провокацій: МВС готується до масових акцій у День гідності і свободи 02

"Наразі в місті Києві до органів місцевого самоврядування надійшло 2 заявки про проведення мирних акцій на Майдані Незалежності. Одна відбудеться 21 листопада. 22 листопада анонсована акція на Майдані незалежності з подальшою ходою до Офісу Президента", - сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Головне завдання - не допустити провокацій: МВС готується до масових акцій у День гідності і свободи 03

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За його словами, під час проведення акцій передбачена участь максимальної кількості груп превентивної комунікації, груп документування, створення резервів з числа поліції особливого призначення та тактико оперативного реагування Департаменту патрульної поліції. Також буде розгорнуто роботу ситуаційного центру.

Головне завдання - не допустити провокацій: МВС готується до масових акцій у День гідності і свободи 04
Фото: сайт МВС

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