Легковий автомобіль зіткнувся з маршруткою на Хмельниччині: двоє людей загинули, 12 постраждали. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Хмельницькій області.

"Аварія сталася 19 листопада о 7:50 на автодорозі "Житомир - Чернівці". Поблизу с. Ганнівка Дунаєвецького району зіткнулися легковий автомобіль марки "КІА Сеrato" і маршрутний мікроавтобус "Мерседес Спринтер" сполученням "Панасівка - Дунаївці - Хмельницький".

Унаслідок ДТП водій та пасажир легковика, дані яких наразі встановлюються, загинули на місці події. Ще одна пасажирка "КІА Сеrato" у важкому стані доставлена до обласної лікарні. 11 людей, які їхали у маршрутному мікроавтобусі, в тому числі і водій, були доставлені до медичних закладів для обстеження. Попередньо відомо, що п’ятеро з них отримали різні тілесні ушкодження, у однієї з пасажирок зламана рука", - йдеться в повідомленні.

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На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група ГУНП у Хмельницькій області. У подальшому інформація буде уточнюватися.

Також повідомляється, що слідчі слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом дорожньо-транспортної пригоди.