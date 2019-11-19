Із комбригом 128-ї ОГПБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС, прощатимуться завтра в Сумах. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Євген Коростельов з початку війни перебував у лавах захисників України. Пройшов важкий бойовий шлях разом із 25-ю окремої повітряно-десантною бригадою, від командира взводу управління самохідної артилерійської батареї до начальника артилерії - заступника командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З вересня цього року був призначений командиром 128-ї ОГПБр.

Після прощання колона рушить пішим ходом до Центрального кладовища на Алею Слави, де відбудеться похорон Героя.

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У нього залишилися дружина, дочка і син.