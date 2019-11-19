Чехія видала Україні підозрюваного в розкраданні майже на 15 млн грн майна навчально-спортивного центру "Авангард", - ГПУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Згідно з матеріалами слідства, у 2010 році за результатами проведення процедури тендерної закупівлі між Підприємством Дитячо-юнацький навчально-спортивний центр профспілок міста Києва "Авангард" та приватним товариством укладено договір на закупівлю обладнання для льодової арени, а також утворення та підтримання штучного льоду, на загальну суму майже 15 млн гривень.

"Незважаючи на перерахування коштів, обладнання так і не було поставлено, а всі подальші фінансово-господарські відносини між підприємством і приватною фірмою, а саме складання додаткового договору зберігання зазначеного обладнання, були спрямовані на приховування факту розкрадання цього майна", - йдеться в повідомленні.

У вересні 2018 року за погодження прокуратури міста Києва гендиректору товариства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем). Надалі у зв’язку з ухиленням від слідства його оголосили в розшук, а у липні 2019 суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15 жовтня 2019 року підозрюваного заарештували на території Чехії.

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За результатами розгляду запиту української сторони компетентними органами Чеської Республіки прийнято рішення про екстрадицію вказаної особи. У понеділок, 18 листопада 2019 року, в аеропорту "Бориспіль" у супроводі працівників Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України здійснено фактичну видачу підозрюваного українським правоохоронцям.

Наразі чоловіка затримано слідчими ГУ НП в м. Києві та до суду подано клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу.