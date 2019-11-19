У Збройних силах стартував конкурс на кращу артилерійську батарею. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Фейсбуці.

В інформації зазначається: "За звання найкращої артилерійської батареї у кожній з категорій і номінацій змагаються підрозділи Сухопутні війська ЗС України, ВМС ЗС України та Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Цей конкурс проводиться щорічно і вже став традиційним. Його мета — не лише визначити переможців, але й на прикладі кращих сприяти підвищенню зацікавленості особового складу в поглибленні свого професійного рівня. А сама участь у таких змаганнях допомагає виробити й закріпити тверді практичні навички поводження зі штатним озброєнням і військовою технікою.

Судді перевіряють професійні вміння команд у тактичній, індивідуальній, спеціальній та спортивній номінаціях. Всього участь у конкурсі беруть чотирнадцять артилерійських підрозділів".

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