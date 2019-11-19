Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без "солоденького", Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Все вирішуємо!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО
Солоденьке самим потрібне!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо: нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу. АУДІО
Важка спадщина режиму Порошенка
Все від таланту залежить...
Невдячний!
Винен!
Засідання фракції
Порошенко винен...
Україна і баласт
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