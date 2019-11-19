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19.11.19 19:47

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без "солоденького", Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Все вирішуємо!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Солоденьке самим потрібне!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо: нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу. АУДІО

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Важка спадщина режиму Порошенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцеспікер Верховної Ради Стефанчук винаймає квартиру в тещі й отримує компенсацію з бюджету "за житло іногороднім", - "ЧЕСНО"

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Все від таланту залежить...

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Невдячний!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Винен!

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Засідання фракції

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Порошенко винен...

Важка спадщина режиму Порошенка, Тимошенко без солоденького, Україна і баласт. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Україна і баласт

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