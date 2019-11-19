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19.11.19 23:40

На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області вилучили велику партію с/г продукції у підприємства, яке ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 01

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​місцева компанія, посадові особи якої ухилились навмисне від сплати майже 5 млн грн. Зокрема, фігуранти в січні - грудні 2018 року занижували обсяги поставок від реалізації ТМЦ і не відображали у звітності повні суми доходів, нарахованих на користь фізичних осіб, в результаті чого ухилилися від сплати ПДВ, ПДФО та військового збору на загальну суму майже 5 млн грн.

На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 02
На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 03

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На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 04

На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 05

За результатами обшуків, проведених в офісних, складських приміщеннях підприємства і за місцем проживання фігурантів, вилучено та передано на відповідальне зберігання чорнові записи, податкові та бухгалтерські документи, 53,2 тонни кукурудзи, 254 тонни гороху, 108 тонн насіння соняшнику, 260,9 тонни нуту.

На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 06

На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 07
На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн 08

Загальна вартість вилученої с/г продукції становить 21,8 млн грн.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

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