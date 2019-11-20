Навчання для загальновійськового резерву ОМБ відбулися в районі відведення важкого озброєння ООС, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, за легендою, противник продовжує збройний конфлікт на території Донецької області вздовж лінії фронту. В одному з населених пунктів він зосереджує основні сили та перебуває в готовності перейти в атаку. Згодом противник намагається прорвати оборону першого ешелону наших військ проходом крізь мінні загородження силами танкового батальйону. Далі він продовжує наступ і закріплюється на вигідному рубежі.

Разом з тим за сигналом тривоги в район зосередження вирушають резерви командира бригади. Підрозділи проводять підготовку техніки до застосування, виходять на вогневий рубіж і наносять максимальне вогневе ураження противнику, що наступає. Вже після закінчення контратаки відбувається відновлення військ для оборони переднього краю.

Під час заняття відпрацьовано вихід танкових підрозділів на вогневий рубіж і стрільбу із закритих вогневих позицій, а також подолання мінно-вибухових загороджень. Зокрема інженерно-саперні підрозділи бригади відпрацьовували дії на мінних полях під час наступу.

"Спочатку бригадні сапери відпрацювали розмінування протитанкової ділянки місцевості, щоби пройти його бронетехнікою. Надалі було відпрацьовано дії із зарядом розмінування ЗРП "Тропа". Цей спосіб використовують, коли під час наступу треба створити для особового складу прохід через мінно-вибухові загородження", — пояснив офіцер.

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Після подолання мінних загороджень один із танкових підрозділів вийшов на вогневий рубіж, наніс ураження противнику та відійшов у безпечний район на доукомплектування. Водночас інша танкова рота обійшла противника, який цього не очікував, з флангів та обстріляла, завдавши йому серйозних утрат.

"Під час навчань передусім відпрацьовано мобільність, швидкість дій і взаємодію підрозділів. Тренуванню резервів у з’єднанні приділяємо багато уваги, тому подібні заходи проводимо, як мінімум, раз на місяць як удень, так і вночі. Ми зобов’язані це робити задля того, щоб військові, які перебувають в окопах на передовій були впевнені, що загальновійськовий резерв у будь-якому випадку завчасно підійде й надасть необхідну допомогу", — підсумував заступник командира бригади.

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Фото: mil.gov.ua