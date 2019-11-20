РФ може подати відповідь на позов України до 8 грудня 2020 року, - суд ООН. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Постановою від 8 листопада 2019 року Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, визначив 8 грудня 2020 року крайнім терміном для подачі контрмеморандуму Російської Федерації у справі про застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації "Україна проти Російської Федерації", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.