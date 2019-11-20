Інтернет-провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів у День гідності і свободи, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що чоловік був залучений до співробітництва представником інформаційної групи "Сапфір", створеної ГУ Генштабу ЗС РФ. На співпрацю він погодився з ідеологічних міркувань.

За завданням кураторів провокатор від імені проукраїнського активіста зареєструвався у соцмережах. Напередодні Дня гідності та свободи провокатор почав розміщувати заклики до скоєння терористичних актів у найбільших містах України, зокрема Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

За задумом спецслужб РФ, дії провокатора мали створити інформаційний фон для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні та під час святкування. У разі здійснення будь-яких реальних провокацій або заворушень російські ЗМІ були готові поширити інформацію про їх організацію саме учасниками патріотичних організацій та рухів. Це мало негативно вплинути на міжнародний імідж України у світі.

Фахівці СБ України у сфері інформаційної безпеки викрили задум співробітників спецслужб РФ та блокували діяльність їхнього агента-провокатора. Слідчими української спецслужби проведено обшук за адресою мешкання зловмисника, вилучено комп’ютерну техніку, на якій зберігаються вичерпні докази, необхідні для досудового розслідування.

За скоєння злочину, передбаченого ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України, мешканцю Дніпропетровщини загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Також дивіться: Агента ФСБ РФ, якого контррозвідка СБУ викрила на Полтавщині, засуджено до 12 років в'язниці. ФОТОрепортаж