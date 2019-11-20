Помер жорстоко побитий у Києві ветеран АТО Ігор Панов, - волонтерка Руденька. ФОТО

Про це повідомила волонтерка Тетяна Руденька на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Біль... Хана не стало. Похорони/поминки будемо організовувати ми, товариші по службі 90-го бату, волонтери, друзі! З дозволу всіх, хто допомагав на порятунок Хана, ми використаємо ці кошти на поховання. Хто хоче допомогти 4149629383767209 Грубенюк. Все, що залишиться, буде передано Віталію Баранову і буде направлено на пам’ятник! Коли відбудеться поховання повідомлю, як дізнаюся. Друже, в пам’яті лишиться твоя широка і добра усмішка...і як ти востаннє стиснув мені руку в реанімації... Спочивай з Богом", - повідомила волонтерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваних у побитті ветерана АТО Панова та його дружини заарештували на два місяці, - прокуратура Києва





11 листопада волонтерка Тетяна Руденька повідомила, що в ніч із 9 на 10 листопада в Києві було скоєно напад на ветерана АТО, воїна 90-го батальйону Панова і його дружину. Постраждалих доставили в Київську міську клінічну лікарню №17, де прооперували. Подружжя - в комі і на апаратах штучної вентиляції. 11 листопада в поліції повідомили, що затримали підозрюваних у побитті Панова і його дружини - це чоловіки 1989 і 1990 років народження. Правоохоронці встановили, що 9 листопада ввечері між сином і матір'ю під час телефонної розмови виник конфлікт. Тому чоловік приїхав у будинок, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тому за жінку заступився його вітчим. Пізніше пасинок покликав свого друга, з яким вони завдали подружжю тілесних ушкоджень та втекли. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.