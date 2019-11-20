Жіноча команда Федерації шахів Києва стала клубним віцечемпіоном Європи. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Федерації шахів Києва, жіноча команда завоювала "срібло".

Зазначається, що чемпіоном стала грузинська "Нона" - 11 очок. Шахістки Kyiv Chess Federation набрали 10 очок і поділили 2-3 місця з іменитою Cercle d'Echecs (Монако), однак мали кращий додатковий коефіцієнт.

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Віцечемпіонками стали: Марія Музичук, Анна Музичук, Жансая Абдулмалік, Інна Гапоненко і Юлія Осьмак.

У федерації нагадують, що клубний чемпіонат Європи з шахів - це своєрідний аналог Ліги чемпіонів у футболі чи інших ігрових видах спорту.







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Фото: facebook.com/kyivchess

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