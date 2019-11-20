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20.11.19 15:30

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів "ДНР". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Донецькій області контррозвідники СБУ затримали мешканку Донецька, яка намагалася організувати незаконну легалізацію в Україні громадян РФ і бойовиків терористичних угруповань "ДНР". Також правоохоронці затримали її "клієнта".

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що жінка планувала оформлювати документи за грошову винагороду через свої зв’язки у правоохоронних та контролюючих органах. Першим замовником "послуг" став громадянин країни-агресора, який тривалий час перебував на тимчасово окупованій території Донеччини та співпрацював з представниками терористичних угруповань. За вирішення питання зловмисниця запропонувала працівнику одного із українських правоохоронних органів матеріальну винагороду в розмірі 1 млн російських рублів. Перша частина суми була переказана через поштовий сервіс", - розповіли в СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів ДНР 01

Зазначається, що 19 листопада контррозвідники СБУ у Слов’янську затримали організаторку та "клієнта" під час одержання паспорта громадянина України та передачі зловмисниками решти коштів.

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів ДНР 02

"Заходи здійснювались у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об’єднаних Сил. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомили в СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів ДНР 03

Операція проводилась співробітниками Департаменту контррозвідки СБ України спільно з Управлінням Служби в Житомирській області, ГУ в Донецькій та Луганській областях.

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів ДНР 04

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