Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів "ДНР". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що жінка планувала оформлювати документи за грошову винагороду через свої зв’язки у правоохоронних та контролюючих органах. Першим замовником "послуг" став громадянин країни-агресора, який тривалий час перебував на тимчасово окупованій території Донеччини та співпрацював з представниками терористичних угруповань. За вирішення питання зловмисниця запропонувала працівнику одного із українських правоохоронних органів матеріальну винагороду в розмірі 1 млн російських рублів. Перша частина суми була переказана через поштовий сервіс", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що 19 листопада контррозвідники СБУ у Слов’янську затримали організаторку та "клієнта" під час одержання паспорта громадянина України та передачі зловмисниками решти коштів.

"Заходи здійснювались у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об’єднаних Сил. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомили в СБУ.

Операція проводилась співробітниками Департаменту контррозвідки СБ України спільно з Управлінням Служби в Житомирській області, ГУ в Донецькій та Луганській областях.

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