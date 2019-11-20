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20.11.19 17:49

Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету. ФОТОрепортаж

Поліція в Гонконзі застосувала подразнюючий газ, гумові кулі і палиці, щоб не пропустити демонстрантів, які намагалися вирватися з містечка Політехнічного університету, яке вони займали вже кілька днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Багатьох учасників протесту затримали.

Поліція заявила, що демонстранти можуть вийти з містечка, але тільки без саморобної зброї та протигазів.

Коли поліція намагалася потрапити в містечко вночі 17 листопада, демонстранти зустріли її бензиновими бомбами і бруківкою.

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Станом на ранок 19 листопада в районі Політехнічного університету Гонконгу залишалися близько 100 осіб, що "оборонялися".

Понад 600 осіб залишили територію університету.

"Вранці у вівторок настрій у студмістечку було похмурим і набагато менше напруженим. Відчуття поразки поширилося серед решти. Десятки протестувальників здалися поліції, деякі в сльозах, а інші поклялися боротися, не маючи уявлення, як це тепер робити", - пише CNN.

Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету 01
Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету 02
Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету 03
Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету 04
Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету 05

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