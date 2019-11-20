Save us: Протестувальники в Гонконзі 4 дні утримували захоплений кампус університету. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Багатьох учасників протесту затримали.

Поліція заявила, що демонстранти можуть вийти з містечка, але тільки без саморобної зброї та протигазів.

Коли поліція намагалася потрапити в містечко вночі 17 листопада, демонстранти зустріли її бензиновими бомбами і бруківкою.

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Станом на ранок 19 листопада в районі Політехнічного університету Гонконгу залишалися близько 100 осіб, що "оборонялися".

Понад 600 осіб залишили територію університету.

"Вранці у вівторок настрій у студмістечку було похмурим і набагато менше напруженим. Відчуття поразки поширилося серед решти. Десятки протестувальників здалися поліції, деякі в сльозах, а інші поклялися боротися, не маючи уявлення, як це тепер робити", - пише CNN.









